लुधियाना में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौ/त, परिजनों ने लगाए संगीन आरोप

लुधियाना: लुधियाना के मुंडिया कला इलाके के न्यू गुरु नानक नगर में 27 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार करीब 11 महीने पहेल महिला की लव मैरिज हुई थी और अब उसका शव घर में फंदे से लटका हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलते ही मृतका के माता-पिता देर रात थाना जमालपुर पहुंचे और पुलिस को शिकायत दी।

मृत महिला की पहचान भावना के रूप में हुई है जिसकी शादी राहुल गोदारा से हुई थी। महिला के परिवार का कहना है कि भावना की मौत सामान्य नहीं है और उसके साथ मारपीट कर जान ली गई, जिसे बाद में आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई। भावना की मां ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही बेटी का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा था। पति के साथ अक्सर विवाद होता था और उसे मानसिक रूप से परेशान किया जाता था। परिजनों ने दहेज को लेकर दबाव बनाने की बात भी कही है।

परिवार के अनुसार सोमवार को भावना के ससुर का फोन आया था, जिसमें उन्होंने बताया कि उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। जब परिजन लुधियाना पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि भावना की मौत फंदे से लटकने के कारण हुई है, जिससे उनका शक और गहरा गया। इसके बाद पुलिस ने पति राहुल गोदारा और दो देवरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि शव को सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो सकेगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।

