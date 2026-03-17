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बाघा पुराना ब्लॉक समिति चेयरमैन के चुनाव पर सस्पेंस बरकरार!

Edited By Kamini,Updated: 17 Mar, 2026 01:15 PM

suspense over bagha purana block samiti chairman election

ब्लॉक समिति चेयरमैन के चुनाव को लेकर आज फिर सियासी माहौल गरमा गया है।

बाघा पुराना (अजय अग्रवाल): ब्लॉक समिति चेयरमैन के चुनाव को लेकर आज फिर सियासी माहौल गरमा गया है। चुनाव पहले ही 2 बार कैंसिल हो चुका है, जिसके चलते सभी की निगाहें आज होने वाली मीटिंग पर हैं। मीटिंग का समय दोपहर 3 बजे तय किया गया है, लेकिन सुबह से ही सियासी गतिविधियां तेज हो गईं। शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अपने सपोर्टर्स के साथ ठीक 9 बजे मीटिंग हॉल में पहुंच गए।

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कुल 15 चुने गए मेंबर्स में से 13 अकाली दल से जुड़े बताए जा रहे हैं, जबकि 2 अन्य मेंबर्स भी मौजूद हैं। ब्लॉक समिति ऑफिस के बाहर भी माहौल काफी गरम है। सैकड़ों अकाली दल के वर्कर जमा हो गए हैं। इस मौके पर अकाली दल की कोर कमेटी के सदस्य जत्थेदार तीरथ सिंह महला ने कहा कि जीतने वाले सदस्यों को अपनी मर्ज़ी से चेयरमैन चुनने का पूरा अधिकार है। प्रशासन को किसी भी राजनीतिक मामले में दखल नहीं देना चाहिए।”

याद रहे कि इससे पहले 2 बार चुनाव रद्द हो चुके हैं, वहीं कोर कमेटी के सदस्य जत्थेदार तीरथ सिंह महला ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी भी तरह की दादागिरी की गई तो अकाली दल इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा, भले ही उन्हें विरोध प्रदर्शन क्यों न करना पड़े, जिससे राजनीतिक तनाव ज़्यादा है। अब देखना यह है कि आज चुनाव प्रक्रिया शांति से पूरी होती है या इसे एक बार फिर टाल दिया जाता है। फिलहाल सबकी नजरें दोपहर 3 बजे होने वाली मीटिंग पर हैं।

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