बठिंडा में बेअदबी की घटना, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

Edited By Kamini,Updated: 13 Jan, 2026 04:24 PM
पंजाब में बेअदबी की घटना रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं।
मौड़/बठिंडा (विजय वर्मा, परवीन): पंजाब में बेअदबी की घटना रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इसी बीच बठिंडा जिले के गांव मौड़ कलां स्थित गुरु रविदास मंदिर में मूर्ति से छेड़छाड़ और बेअदबी की घटना सामने आई है। सूचना मिलते ही थाना मौड़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुरदीप सिंह की शिकायत के आधार पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शिकायत में बताया गया कि आरोपी गोबिंद सिंह ने गुरु रविदास जी की मूर्ति के पास लगी गुल्लक का ताला तोड़कर उसमें से पैसे चोरी कर लिए। इस दौरान मूर्ति की बेअदबी भी की गई, जिससे गुरु रविदास जी के श्रद्धालुओं में रोष फैल गया और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी गोबिंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। थाना मौड़ के अधिकारियों के मुताबिक आरोपी के खिलाफ कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और मामले की गहन जांच जारी है। इस घटना को लेकर इलाके में रोष का माहौल बना हुआ है, वहीं पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।
