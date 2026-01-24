Main Menu

  26 जनवरी पर सुरक्षा के दावे फेल, लुधियाना में गैस एजेंसी के डिलीवरी मैन से लूट

24 Jan, 2026

26 जनवरी के मौके पर शहर भर में सुरक्षा व्यवस्था के बड़े दावे कर रही

लुधियाना(खुराना): 26 जनवरी के मौके पर शहर भर में सुरक्षा व्यवस्था के बड़े दावे कर रही पुलिस और जिला प्रशासन के खोखले दावों की लुटेरों ने हवा निकल कर रख दी है। ताजा मामला थाना शिमलापुरी के अंतर्गत पढ़ने गोविंद नगर की गली नंबर 4 में बच्चन गैस एजेंसी के डिलीवरी मां से हथियारबंद लुटेरों द्वारा लूटी गई नकदी के अपराधिक मामले से जुड़ा हुआ है l

मामले संबंधी जानकारी देते हुए गैस एजेंसी के प्रमुख मनजीत सिंह ने बताया कि उनकी एजेंसी के डिलीवरी मैन द्वारा सुबह करीब 11 बजे इलाके में घरेलू सिलेंडरों की सप्लाई की जा रही थी इस दौरान 4-5 हथियार बंद लुटेरों ने डिलीवरी मैन को घेर लिया और नकदी लूट ली किसी तरह से डिलीवरी मैन द्वारा मामले की जानकारी एजेंसी मालिक को दी गई और साथ ही शोर मचा दिया गया l

घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे गैस एजेंसी के कर्मचारियों और इलाका निवासियों ने कुछ लुटेरों को काबू कर लिया लेकिन शातिर लुटेरे चकमा देकर फरार हो गए हैं बताया जा रहा है कि इलाके में सक्रिय लुटेरों द्वारा बच्चन गैस एजेंसी के कर्मचारियों से पिछले करीब एक महीने के दौरान यह पांचवीं बार लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है और लुटेरे आज भी बेखौफ होकर इलाके में घूम रहे हैं जबकि पुलिस और जिला प्रशासन कुंभ करनी नींद सोए हुए हैं l

