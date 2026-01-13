लुधियाना में बड़ी वारदात: इनोवा सवार बदमाशों ने सरेराह लूटे 30 हजार कनाडाई डॉलर

महानगर में बेखौफ लुटेरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है।

लुधियाना (राज): महानगर में बेखौफ लुटेरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला लुधियाना के वेरका मिल्क प्लांट के पास से सामने आया है, जहां सफेद रंग की इनोवा कार में सवार तीन अज्ञात बदमाशों ने एक युवक से 30 हजार कनाडाई डॉलर (करीब 300 नोट, 100-100 की डिनोमिनेशन) से भरा बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से लूटे गए 30 हजार कनाडाई डॉलर की भारतीय मुद्रा में कीमत करीब 18 से 19 लाख रुपये के बीच आंकी जा रही है।



शिकायतकर्ता नितिन गोयल के अनुसार, उसने 5 जनवरी 2026 को अपने ड्राइवर रवि कुमार बैग में 30,000 कनाडाई डॉलर देकर अपने लुधियाना के अपने दोस्त दिवाकर के पास भेजा था। ड्राइवर रवि कुमार बस के जरिए जगराओं से लुधियाना पहुंचा था। पीड़ित ड्राइवर ने बताया कि जैसे ही वह लुधियाना के वेरका मिल्क प्लांट के बाहर बस से उतरा, उसी बस से तीन अज्ञात व्यक्ति भी उसके पीछे उतर आए। उन बदमाशों ने रवि को रोक लिया और पूछा कि उसके बैग में क्या है। जब रवि ने बताया कि बैग में डॉलर हैं, तो बदमाशों ने झपट्टा मारकर बैग छीन लिया।



वारदात को अंजाम देने के बाद लुटेरे पहले से खड़ी एक सफेद रंग की इनोवा कार (नंबर: PB02BN-7718) में बैठकर तेजी से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही थाना सराभा नगर की पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए जांच शुरू कर दी ओर पुलिस को आरोपियों की पहचान हो गई जोकि हरजीत सिंह, सकतर सिंह, जसपाल सिंह,स्टीफन और सरबजीत सिंह हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।