लुधियाना में गुंडागर्दी का नाच, रास्ते को लेकर कार सवारों ने विद्यार्थी पर किया जानलेवा हमला

लुधियाना (पंकज): थाना डाबा के अधीन पड़ती मेट दी चक्की एरिया में रास्ता न मिलने पर कार सवारों द्वारा एक विद्यार्थी के साथ गुंडागर्दी का नाच करते हुए पीट-पीट कर बुरी तरह से घायल करने की खबर है। घटनास्थल से मिली जानकारी अनुसार अरुण कुमार जो कि 12वीं कक्षा का छात्र है, अपने दोपहिया वाहन पर सवार होकर घर की तरफ जा रहा था, की रास्ते में लगे लम्बे जाम की वजह से जब उसने अपना वाहन दूसरी तरफ गली से निकालने का प्रयास किया तो लग्जरी गाड़ी में सवार चार-पांच सदस्यों ने उसके साथ बहस करनी शुरू कर दी, जिस पर उसने जैसे ही गली में मुड़ने का प्रयास किया तो पीछे से आए कार सवारों ने उसे घेर लिया और बुरी तरह से उसके सर पर कड़ों से वार करना शुरू कर दिया।

छात्र को बुरी तरह से पिटते देख स्थानीय लोगो ने हमलावरों को रोकने का भी प्रयास किया, बावजूद उसके उन्होंने छात्र को पीट-पीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया और जब युवक अधमरी अवस्था में सड़क पर गिर गया तो आरोपी मौका पाकर कार भगाकर मौके से फरार हो गए। युवक की गंभीर हालत और कार संचालकों द्वारा की गुंडागर्दी से सहमे लोगों ने थाना प्रभारी को कई बार कॉल कर घटना की जानकारी देने का प्रयास किया लेकिन बार-बार कॉल करने के बावजूद प्रभारी ने फ़ोन नहीं उठाया, जिस पर मामले की जानकारी ए.सी.पी. सतिंदर विर्क को दी गई, जिन्होंने आरोपियों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत किया।

