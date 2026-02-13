लुधियाना DIC ऑफिस के 3 कर्मचारी रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े

Edited By Urmila,Updated: 13 Feb, 2026 05:33 PM
लुधियाना: लुधियाना के गिल रोड पर मौजूद डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज़ सेंटर (DIC) में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने रेड मारकर तीन कर्मचारियों को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। यह पूरी कार्रवाई संजीव नाम के एक बिजनेसमैन की शिकायत के आधार पर की गई।
शिकायतकर्ता के मुताबिक, उसे अपने काम के लिए एक ज़रूरी सरकारी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत थी, जिसके बदले में कर्मचारी रिश्वत मांग रहे थे और उसे काफी समय से मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस ब्यूरो ने प्लान बनाकर जाल बिछाया और संजीव को पैसे देकर ऑफिस भेजा, जहां पैसे लेते ही तीनों कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया गया और मौके से रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई। फिलहाल, पकड़े गए कर्मचारियों के नाम और उनके पद के बारे में विजिलेंस अधिकारियों की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी शेयर नहीं की गई है, क्योंकि मामले में जांच और आगे की कागजी कार्रवाई अभी भी जारी है।
