Punjab: लाडोवाल Toll Plaza 26 जनवरी को रहेगा Free, नहीं वसूला जाएगा टोल

लुधियाना (अनिल) : लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, 26 जनवरी को लाडोवाल टोल प्लाजा फ्री किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार, भारती किसान मजदूर यूनियन के प्रधान दिलबाग सिंह गिल और भारतीय किसान यूनियन दोआबा के मालवा जोन प्रधान इंद्रवीर सिंह कादिया ने बताया कि विधानसभा हलका साहनेवाल के अधीन आते गांव ससराली कॉलोनी का बांध बाढ़ आने के कारण पिछले कई महीनो से टूटा हुआ है, जिसके बाद पंजाब सरकार द्वारा टूटे हुए बांध का दोबारा निर्माण नहीं किया गया।

इसके विरोध में किसान यूनियन द्वारा 26 जनवरी को 12 बजे लाडोवाल टोल प्लाजा पर धरना लगाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा और टोल प्लाजा को फ्री किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कई बार किसान यूनियन ने इस बांध को बनाने के लिए जिला प्रशासन को मांग पत्र दिए जा चुके हैं, परंतु 6 महीने बीत जाने के बाद भी बांध का निर्माण शुरू नहीं किया गया है।

