Ludhiana की प्रिंसिपल कंवलजोत कौर गणतंत्र दिवस पर होंगी सम्मानित

लुधियाना (विक्की): आज गणतंत्र दिवस पर होने वाले सरकारी समारोह में कैबिनेट मंत्री और जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्रशंसनीय कार्य करने वाली जिन शख्सियतों को सम्मानित किया जाना है, उनमें सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अयाली खुर्द की प्रिंसिपल कंवलजोत कौर का नाम भी शामिल है।

पिछले 10 साल से स्कूल की हालत को सुधारकर उसको निजी स्कूलों की लुक के बराबर लाने में अहम योगदान देने वाली प्रिंसिपल कंवलजोत कौर स्कूल स्टाफ, स्टूडेंट्स की बेहतरी के साथ शिक्षा विभाग के किसी भी आयोजन में अपनी कार्यशैली की बदौलत विभाग में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं। 2014 में प्रिंसिपल के रूप में पदोन्नत हुई कंवलजोत कौर ने 2016 में इसी अयाली खुर्द में बतौर प्रिंसिपल कार्यभार ग्रहण किया। इस स्कूल के प्रति उनका इतना लगाव है कि विभाग ने करीब तीन साल पहले इनको प्रमोट करके बतौर जिला शिक्षा अधिकारी मोगा भी बना दिया लेकिन स्कूल के स्टूडेंट्स की पढ़ाई और यहां चल रही कई तरह की डेवलपमेंट को बीच में छोड़ डीईओ बनने की बजाय इन्होंने विभागीय पदोन्नति ही त्याग दी ताकि इसी स्कूल में रहकर अपनी सेवाएं देती रहें।

2016 से अब तक सीएसआर (CSR) के अंतर्गत स्कूल में 10 नए क्लासरुम बनवाए और गांव के लोगों को प्रमोट करके कई कमरों की कायाकल्प करवाई। विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। सुविधाओं की कमी से जूझ रहे इस स्कूल में बॉयज़ टॉयलेट का निर्माण करवाया गया। बच्चों के लिए मिड-डे मील शेड का निर्माण करवाया। स्टुडेंट्स के बैठने की उचित व्यवस्था करने के उद्देश्य से समाजसेवी लोगों और संस्थाओं से फर्नीचर डोनेट करवाया। बच्चों की पीने के पानी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्कूल में वाटर स्टेशन स्थापित करवाया । विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को देखते हुए अन्य सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया। विद्यालय में शिक्षा स्तर, अनुशासन और बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष कार्य किया गया। यही वजह है कि इस स्कूल के विद्यार्थी किसी भी कंपीटीशन,खेलों में अपनी परफार्मेस से सबको प्रभावित करते हैं। उक्त इन सभी कार्यों के साथ विभाग द्वारा दी गई ब्लॉक नोडल ऑफिसर(बी एन ओ ) मांगट-I की भूमिका भी प्रिंसिपल कंवलजोत कौर द्वारा बेहतरीन ढंग से निभाई जा रही है।बाढ़ के दौरान जिला प्रशासन (D.C.) के निर्देशानुसार फ्लड रिलीफ कार्यों में भी भाग लिया गया। डीसी हिमांशु जैन ने इनकी कार्यशैली की बदौलत विशेष रूप से सम्मानित किया। विद्यालय, विद्यार्थियों और समाज की भलाई के लिए लगातार कार्य किए जाते रहे। यही वजह है कि विभाग द्वारा पहले भी कई बार प्रिंसिपल कंवलजोत कौर को सम्मानित किया जा चुका है।