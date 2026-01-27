तपा क्षेत्र में बारिश और ठंडी हवाओं से बढ़ी ठंड, बाजार रहे सुनसान

स्थानीय क्षेत्र में आज सुबह से ही मौसम ने अचानक करवट ले ली।

तपा मंडी (गर्ग,शाम): स्थानीय क्षेत्र में आज सुबह से ही मौसम ने अचानक करवट ले ली। आसमान में घने बादल छाए रहे और तेज ठंडी हवाएं चलने के कारण मौसम काफी ठंडा हो गया। सुबह से ही हवाओं की रफ्तार तेज रही, जिससे लोगों ने घरों से बाहर निकलना कम कर दिया।

दोपहर करीब दो बजे के बाद हुई बारिश ने मौसम में और अधिक ठंडक बढ़ा दी। लगातार हो रही बारिश और ठंडी हवाओं के कारण लोग घरों के अंदर ही रहने को मजबूर हो गए हैं। ठंड बढ़ने के साथ बुजुर्गों और बच्चों के लिए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। लोग गर्म कपड़ों का सहारा लेते नजर आए।

मौसम में आए इस बदलाव का सीधा असर स्थानीय बाजारों पर भी पड़ा है। आम दिनों में चहल-पहल से भरे रहने वाले बाजार आज लगभग सुनसान दिखाई दिए। दुकानदारों का कहना है कि ठंड और बारिश के कारण ग्राहक घरों से बाहर नहीं निकल रहे, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग द्वारा आने वाले कुछ दिनों तक ठंड और बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों और व्यापारियों की चिंताएं बढ़ गई हैं।

