Ludhiana में सीड स्टोर पर Raid, चेकिंग के दौरान हैरानीजनक खुलासा

लुधियाना (गीतांजलि): लुधियाना में खेतीबाड़ी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए PAU गेट नंबर-1 के सामने स्थित मैसर्स बराड़ सीड स्टोर पर छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित कीटनाशक ग्लाइफोसेट बरामद किया है। विभाग ने मौके से करीब 17.9 किलोग्राम कीटनाशक जब्त किया है, जिस पर पंजाब सरकार द्वारा पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस ने स्टोर संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

चेकिंग के दौरान हुआ खुलासा

खेतीबाड़ी विकास अधिकारी (ADO) एवं कीटनाशक निरीक्षक करमजीत सिंह ने बताया कि निरीक्षण के दौरान दुकान में Ammonium Salt of Glyphosate 71% SG (ब्रांड नाम JAS-71) पाया गया, जो प्रतिबंधित श्रेणी में आता है। यह कीटनाशक अलग-अलग बैच नंबरों में 100-100 ग्राम की पैकिंग में छिपाकर रखा गया था।

बैच नंबर JS246 (जुलाई 2024 निर्मित): 17 किलो 300 ग्राम

बैच नंबर JSP1024 (जून 2024 निर्मित): 600 ग्राम

कुल मिलाकर 17 किलो 900 ग्राम प्रतिबंधित कीटनाशक बरामद किया गया।

करमजीत सिंह ने बताया कि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर खतरे को देखते हुए पंजाब सरकार ने इस कीटनाशक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके बावजूद इसका भंडारण और बिक्री कानूनन अपराध है। पुलिस ने आरोपी नवरूप सिंह बराड़, निवासी राजगुरु नगर, के खिलाफ Insecticides Act की धारा 13, 18 और 29, तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 और 318(4) के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

