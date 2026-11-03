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Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 03 Nov, 2026 12:45 PM

punjab top 5

स्पीड रिकॉर्ड के संचालक दिनेश औलख के 18 वर्षीय बेटे दिवित का शव घर पहुंच गया है।

1) पंजाब के पूर्व मंत्री के घर ED की रेड जारी, दस्तावेजों की जांच कर रही टीम
पंजाब के पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई ..

2) Jalandhar में पसरा मातम! घर पहुंचा दिवित का श/व, स्टेज पर गायक  Gagan Kokri की आंखें हुईं नम
स्पीड रिकॉर्ड के संचालक दिनेश औलख के 18 वर्षीय बेटे दिवित का शव घर पहुंच गया है।..

3) लुधियाना में Thar सवार युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 12-15 गोलियों की आवाज से दहला इलाका
महानगर में बेखौफ बदमाशों द्वारा खुलेआम फायरिंग और खूनी वारदातों को अंजाम देने का सिलसिला..

4) अकाली-भाजपा गठबंधन पर Final Update! जानें कब हो सकता है औपचारिक ऐलान
पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का सियासी माहौल गर्माया हुआ है। इस बीच शिरोमणि अकाली दल ..

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5) सावधान! WhatsApp पर ₹2,000 का दिवाली गिफ्ट जीतने का मैसेज आया तो न करें Click, खाली हो सकता है बैंक खाता
त्योहारों के सीजन में आम नागरिकों की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने के लिए सक्रिय हुए अंतरराष्ट्रीय ...

 

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