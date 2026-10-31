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  • Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 31 Oct, 2026 01:31 PM

punjab top 5

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार, 31 अक्टूबर को पंजाब कैबिनेट की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री के नई दिल्ली ..

1) पंजाब कैबिनेट की बैठक आज, कर्मचारियों के DA और कच्चे मुलाजिमों को लेकर फैसले की उम्मीद
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार, 31 अक्टूबर को पंजाब कैबिनेट की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री के नई दिल्ली ..

2) AAP ने 40 उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी, धूरी से चुनाव लड़ेंगे भगवंत मान
आम आदमी पार्टी (AAP) की ओर से पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची ..

3) दीवाली से पहले जालंधर पुलिस अलर्ट, बाजारों और संवेदनशील इलाकों में कड़ा होगा पहरा
दीवाली के त्यौहार को देखते हुए शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के..

4) पंजाब में चुनावी बिगुल बजने की तैयारी! जनवरी में आचार संहिता, फरवरी में मतदान के आसार
 पंजाब में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं

और ये भी पढ़े

5) जालंधर : टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग, 20 लाख का सामान जलकर राख
जालंधर जिले के शाहकोट के पास गांव नंगल अंबियां में रंजीत कुमार बिल्ला के 'बिल्ला ..

 

 

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