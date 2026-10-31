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Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 31 Oct, 2026 01:31 PM
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार, 31 अक्टूबर को पंजाब कैबिनेट की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री के नई दिल्ली ..
1) पंजाब कैबिनेट की बैठक आज, कर्मचारियों के DA और कच्चे मुलाजिमों को लेकर फैसले की उम्मीद
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार, 31 अक्टूबर को पंजाब कैबिनेट की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री के नई दिल्ली ..
2) AAP ने 40 उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी, धूरी से चुनाव लड़ेंगे भगवंत मान
आम आदमी पार्टी (AAP) की ओर से पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची ..
3) दीवाली से पहले जालंधर पुलिस अलर्ट, बाजारों और संवेदनशील इलाकों में कड़ा होगा पहरा
दीवाली के त्यौहार को देखते हुए शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के..
4) पंजाब में चुनावी बिगुल बजने की तैयारी! जनवरी में आचार संहिता, फरवरी में मतदान के आसार
पंजाब में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं
Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
5) जालंधर : टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग, 20 लाख का सामान जलकर राख
जालंधर जिले के शाहकोट के पास गांव नंगल अंबियां में रंजीत कुमार बिल्ला के 'बिल्ला ..
5 बहनों के इकलौते भाई की दर्दनाक मौत, एक हादसे ने उजाड़ दिया पूरा परिवार
विधानसभा हलका फिल्लौर के 5 गांव नशे के हॉटस्पॉट घोषित, भड़के ग्रामीण
पंजाब में चुनावी बिगुल बजने की तैयारी! जनवरी में आचार संहिता, फरवरी में मतदान के आसार
अमृतसर में नशा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, 5 किलो हेरोइन सहित 2 काबू
Punjab Election 2027 : चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं को लेकर चरणजीत चन्नी का बड़ा ऐलान!
पंजाब के NH पर बड़ा हादसा! इंडो-कैनेडियन बस और कार की भयानक टक्कर, उड़े परखच्चे
ड्राइविंग टेस्ट सेंटर पर 5 दिनों से कामकाज ठप, लाइसेंस बनवाने पहुंचे लोग परेशान
भगत बिरादरी की अनदेखी की खबर के बाद भाजपा का बड़ा फैसला, दो अहम पदों पर नेताओं की तैनाती
Weather Update: जानें पंजाब में कैसा रहेगा मौसम! बारिश को लेकर बड़ी अपडेट
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05/11/2026 22:30 IST
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मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। पुराने कामों में आ रही अड़चनें दूर होंगी। मन उलझनों से
वृष राशि वालों आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। आज उधार पर दिया पैसा वापिस मिल सकता है। किसी दोस्त
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। बिज़नेस करने वाले जातकों के आज नए कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं।
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेग। ससुराल पक्ष से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। आर्थिक स्थिति
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके काम की प्रशंसा हो सकती है। प्रेम जीवन
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आपकी सूझबूझ से अटके काम पूरे हो सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा। आज हर काम में सावधानी बरतने की ज़रुरत है। व्यापार में
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा, रुका हुआ पैसा मिल सकता है। नए लोगों से संपर्क फायदेमंद रहेगा।
धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। दोस्तों से हंसी-मजाक में दिन बीतेगा।
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। आज किसी के भी मामले में दखल अंदाज़ी न करें।
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। ऑफिस में बॉस को आपकी नई सोच पसंद आ सकती है। प्रॉपर्टी के
मीन राशि वालों आज का दिन अच्छा रहेगा। परिवार में शुभ कार्य की योजना बन सकती है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात
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