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परविंदर सिंह झोटा ह+त्याकांड के बीच पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव, मानसा के कई अफसरों के तबादले

Edited By Vatika,Updated: 30 Oct, 2026 08:21 AM

punjab police transfers

पंजाब के मानसा में नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड में इंसाफ की मांग

मानसा: पंजाब के मानसा में नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड में इंसाफ की मांग को लेकर चल रहे धरने के बीच पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। इसके तहत मानसा जिले की तीनों सब-डिवीजनों के डीएसपी बदल दिए गए हैं।
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बता दें कि मानसा के डीएसपी हरजिंदर सिंह गिल को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। उनके निलंबन के बाद डीएसपी पुष्पिंदर सिंह गिल को अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया था। अब गुरप्रताप सिंह को मानसा का नया डीएसपी नियुक्त किया गया है। इसी तरह बठिंडा ग्रामीण के डीएसपी हरविंदर सिंह सरां को डीएसपी सरदूलगढ़ और बठिंडा स्पेशल ब्रांच के डीएसपी सरबजीत सिंह बराड़ को डीएसपी बुढलाडा लगाया गया है। वहीं, बुढलाडा के डीएसपी सिकंदर सिंह का तबादला संगरूर की लड्डा कोठी में कर दिया गया है। इसके अलावा तीन एसपी रैंक के अधिकारियों को भी अस्थायी तौर पर मानसा में तैनात किया गया है।

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