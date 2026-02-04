Main Menu

  • सब जूनियर नेशनल खो-खो में पंजाब गर्ल्स टीम ने हासिल किया तीसरा स्थान

Edited By Pardeep,Updated: 04 Feb, 2026 10:41 PM

punjab girls team secured third place in sub junior national kho kho tournament

सब जूनियर खो-खो नेशनल चैंपियनशिप 31 जनवरी से 4 फरवरी तक कुरुक्षेत्र में हुई। पंजाब गर्ल्स टीम ने चैंपियनशिप में तीसरा स्थान हासिल करके नया रिकॉर्ड बनाया।

भुलत्थः सब जूनियर खो-खो नेशनल चैंपियनशिप 31 जनवरी से 4 फरवरी तक कुरुक्षेत्र में हुई। पंजाब गर्ल्स टीम ने चैंपियनशिप में तीसरा स्थान हासिल करके नया रिकॉर्ड बनाया।

खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी उपकार सिंह विर्क पटियाला, सीनियर खो-खो कोच सुखदीप सिंह, खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी गुरचंद सिंह के साथ-साथ सभी टीम कोच और टीम मैनेजर ने पंजाब के खिलाड़ियों की जीत पर खुशी जताई।

स्टेट गर्ल्स नेशनल टीम में गवर्नमेंट हाई स्कूल खासन (कपूरथला) की 6th क्लास की स्टूडेंट सुखरीत कौर शामिल हैं, जिन्होंने अपने कोच गोल्ड मेडलिस्ट पी. टी. आई. दिनेश शर्मा (स्टेट अवार्डी) से खो-खो की स्किल्स सीखने के बाद, वह आखिरकार सब जूनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप के लिए पंजाब खो-खो टीम में अपना नाम रजिस्टर कराने में कामयाब रहीं।

आज जैसे ही सरकारी स्कूल खासन के स्कूल स्टाफ को स्टेट गर्ल्स टीम के तीसरा स्थान हासिल करने की खबर मिली, स्कूल स्टाफ बहुत खुश हो गया। स्कूल इंचार्ज पल्लवी शर्मा, मा. दविंदर कुमार भट्टी, मा. अमित कुमार भारद्वाज और उनके कोच दिनेश शर्मा ने स्कूल की स्टूडेंट और खिलाड़ी सुखरीत कौर को बधाई दी।

