Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Punjab : गैंगस्टर और पुलिस के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल

Punjab : गैंगस्टर और पुलिस के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 22 Jan, 2026 09:08 PM

punjab encounter between gangsters and police

पट्टी विधानसभा क्षेत्र के गांव नाथूपुर के पास जब पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लाए गए एक गैंगस्टर से हथियार बरामद करने गई, तो आरोपी ने मौका मिलते ही उसी हथियार से पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल हो गया और उसे इलाज के...

तरनतारन  (रमन)- पट्टी विधानसभा क्षेत्र के गांव नाथूपुर के पास जब पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लाए गए एक गैंगस्टर से हथियार बरामद करने गई, तो आरोपी ने मौका मिलते ही उसी हथियार से पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से एक ऑटोमेटिक 30 बोर पी.एक्स-5 पिस्टल बरामद की है।

मौके पर पहुंचे एस.एस.पी. सुरिंदर लांबा ने बताया कि करीब 2 महीने पहले कैरों रेलवे फाटक के पास 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसके संबंध में जगप्रीत सिंह उर्फ ​​जग्गा पततू निवासी खेमकरण और अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। आरोपी को कुछ दिन पहले फाजिल्का पुलिस और तरनतारन पुलिस की कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसे प्रोडक्शन वारंट पर लाकर 5 दिन के रिमांड पर लिया गया था।

जब जगप्रीत सिंह को सिटी पट्टी थाने की पुलिस कैरों मर्डर केस में इस्तेमाल हथियार बरामद करने के लिए गांव नाथूपुर नहर के पास लाई, तो उसने मौका मिलते ही सुनसान जगह पर छिपाई ऑटोमैटिक पिस्टल से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में वह घायल हो गया। आरोपी पर पाकिस्तान से हथियार और बड़े पैमाने पर ड्रग्स लाने के मामले भी दर्ज हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!