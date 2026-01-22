Punjab : गैंगस्टर और पुलिस के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल

पट्टी विधानसभा क्षेत्र के गांव नाथूपुर के पास जब पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लाए गए एक गैंगस्टर से हथियार बरामद करने गई, तो आरोपी ने मौका मिलते ही उसी हथियार से पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल हो गया और उसे इलाज के...

तरनतारन (रमन)- पट्टी विधानसभा क्षेत्र के गांव नाथूपुर के पास जब पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लाए गए एक गैंगस्टर से हथियार बरामद करने गई, तो आरोपी ने मौका मिलते ही उसी हथियार से पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से एक ऑटोमेटिक 30 बोर पी.एक्स-5 पिस्टल बरामद की है।

मौके पर पहुंचे एस.एस.पी. सुरिंदर लांबा ने बताया कि करीब 2 महीने पहले कैरों रेलवे फाटक के पास 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसके संबंध में जगप्रीत सिंह उर्फ ​​जग्गा पततू निवासी खेमकरण और अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। आरोपी को कुछ दिन पहले फाजिल्का पुलिस और तरनतारन पुलिस की कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसे प्रोडक्शन वारंट पर लाकर 5 दिन के रिमांड पर लिया गया था।

जब जगप्रीत सिंह को सिटी पट्टी थाने की पुलिस कैरों मर्डर केस में इस्तेमाल हथियार बरामद करने के लिए गांव नाथूपुर नहर के पास लाई, तो उसने मौका मिलते ही सुनसान जगह पर छिपाई ऑटोमैटिक पिस्टल से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में वह घायल हो गया। आरोपी पर पाकिस्तान से हथियार और बड़े पैमाने पर ड्रग्स लाने के मामले भी दर्ज हैं।