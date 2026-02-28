Main Menu

Punjab के दर्जनों इलाकों में Powercut, 10 से शाम 5 बजे तक बिजली रहेगी गुल

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 28 Feb, 2026 12:28 AM

power cuts in dozens of areas across punjab

शहरी फीडरों के विभाजन के कारण शनिवार 28 फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 132 के.वी.ए. तरनतारन 11 के.वी. सिटी 1, सिटी 4, सिटी 6 और पुलिस लाइन तरनतारन फीडर बंद रहेंगे।

तरनतारन (आहलूवालिया): शहरी फीडरों के विभाजन के कारण शनिवार 28 फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 132 के.वी.ए. तरनतारन 11 के.वी. सिटी 1, सिटी 4, सिटी 6 और पुलिस लाइन तरनतारन फीडर बंद रहेंगे।

इनसे जुड़ने वाले क्षेत्र काजीकोट रोड, चंद्र कॉलोनी, सरहाली रोड राइट साइड, गली जमाराय वाली, मोहल्ला भाग शाह, तहसील बाजार, नूरदी रोड, पार्क एवेन्यू, गुरु अर्जन देव कॉलोनी, सरदार एन्क्लेव, गुरबख्श कॉलोनी, छोटा काजीकोट, पड्डा कॉलोनी, कोहाड़ अहाता, ग्रीन सिटी, होली सिटी, मोहल्ला जसवंत सिंह, नूरदी रोड, पलासौर रोड, श्री गुरु अर्जन देव कॉलोनी, जय दीप कॉलोनी, दीप एवेन्यू, फतेह चक, गुरु तेग बहादुर नगर, श्री गुरु तेग बहादुर नगर फेज 2, न्यू दीप एवेन्यू तरनतारन और पुलिस लाइन फीडर क्षेत्र आदि हैं। यह जानकारी इंजी. नरिंदर सिंह सब डिविजनल ऑफिसर अर्बन पावरकॉम तरनतारन, इंजी. गुरभेज सिंह ढिल्लों जे.ई. व इंजी. मनजीत सिंह ने दी।

