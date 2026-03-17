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Punjab के कुछ इलाकों में बिजली कट, 10 से शाम 4 बजे तक लगेगा Powercut

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 17 Mar, 2026 07:23 PM

power outages in parts of punjab

जिला होशियारपुर के अधीन आते इलाका तलवाड़ा में बिजली कट लगने की सूचना है।

तलवाड़ा (डीसी): जिला होशियारपुर के अधीन आते इलाका तलवाड़ा में बिजली कट लगने की सूचना है। इस बारे जानकारी देते पावरकॉम के उपमंडल ऑफिसर इंजीनियर चत्तर सिंह एवं जे.ई. हरचरण सिंह ने बताया कि 18 मार्च को जरूरी मुरम्मत के कारण 11 के.वी. फीडर तलवाड़ा बंद रहने के कारण सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। इसके तहत डोहर, भेड़ा, रामनंगल, श्री-पंड्यान, फतेहपुर, आदर्शनगर, सुंदर विहार इलाकों की बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी।

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