पंजाब के कई सारे इलाकों में Powercut, 8 घंटे बिजली रहेगी गुल

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 20 Mar, 2026 06:08 PM
पंजाब के मोगा में बिजली कट लगने की सूचना है। 21 मार्च को 132 के.वी सब-स्टेशन धल्लेके से चलते फीडर 11 के.वी. श्री गुरु रामदास फीडर पर जरूरी मुरम्मत के लिए बिजली सप्लाई सुबह 9 से सांय 5 बजे तक बंद रहेगी।
मोगा (गोपी राऊके) : पंजाब के मोगा में बिजली कट लगने की सूचना है। 21 मार्च को 132 के.वी सब-स्टेशन धल्लेके से चलते फीडर 11 के.वी. श्री गुरु रामदास फीडर पर जरूरी मुरम्मत के लिए बिजली सप्लाई सुबह 9 से सांय 5 बजे तक बंद रहेगी। इससे दाना मंडी, सब्जी मंडी, डी.सी. दफ्तर, सूरज नगर, श्री गुरु रामदास नगर, जीरा रोड एरिया की बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी। यह जानकारी एस.डी.ओ. जगसीर सिंह, जे.ई. रविंदर कुमार उत्तरी सब-डिवीजन मोगा ने दी।