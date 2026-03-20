पंजाब के कई सारे इलाकों में Powercut, 8 घंटे बिजली रहेगी गुल

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 20 Mar, 2026 06:08 PM



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पंजाब के मोगा में बिजली कट लगने की सूचना है। 21 मार्च को 132 के.वी सब-स्टेशन धल्लेके से चलते फीडर 11 के.वी. श्री गुरु रामदास फीडर पर जरूरी मुरम्मत के लिए बिजली सप्लाई सुबह 9 से सांय 5 बजे तक बंद रहेगी।