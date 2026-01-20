Main Menu

  Punjab : बस स्टैंड पर पुलिस की चैकिंग, बैग छोड़कर भागा तस्कर, अफीम की खेप बरामद

Edited By Urmila,Updated: 20 Jan, 2026 04:15 PM

थाना सदर पुलिस को गत शाम उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस टीम ने देर शाम को गांव सैदांवाली के निकट बसों की तलाशी के दौरान एक बस यात्री के बैग से करीब आधा किलो अफीम बरामद की।

अबोहर (सुनील भारद्वाज): थाना सदर पुलिस को गत शाम उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस टीम ने देर शाम को गांव सैदांवाली के निकट बसों की तलाशी के दौरान एक बस यात्री के बैग से करीब आधा किलो अफीम बरामद की जबकि नशा तस्कर पुलिस को देखकर बैग वहीं छोड़कर भाग गया, जिसमें मिले आधार कार्ड के आधार पर पुलिस ने नशा तस्कर के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी है। यह नशा तस्कर बस पर चढ़ने वाला था या फिर राजस्थान से आई किसी बस से यहां पर उतरा था। पुलिस इसकी गहनता से जांच कर रही है।

थाना सदर के प्रभारी गुरमीत सिंह ने बताया कि गत शाम हैडकांस्टेबल हेमंत कुमार पुलिस टीम सहित गाव सैदांवाली के निकट राजस्थान से पंजाब की ओर आने वाली बसों की चैंकिंग कर रहे थे तो उन्होंनें देखा कि बस स्टेंड पर खड़ा एक युवक बस पर नहीं चढ़ा और पुलिस टीम को देखकर घबरा गया और अपना बैग वहीं छोड़कर वहां से भागने लगा। जिसका पुलिस ने पीछा भी किया लेकिन वह झाड़ियो से होते हुए वहां से भाग निकला।

जब पुलिस टीम ने उक्त बैग को चैक किया तो उसमें से आधा किलो अफीम बरामद हुई, जबकि बैग की तलाशी के दौरान उसमें से आधारकार्ड मिला व एक मोबाइल व ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला। जिससे भगौडे़ नशा तस्कर की पहचान दीपक पुत्र रामेश्वर लाल निवासी 45 एलएनपी, पदमपुर श्रीगंगानगर के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस की धारा 18, 61, 85 के तहत मामला दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि नामजद किए गए युवक को राजस्थान से लाकर यहां पर अदालत में पेश किया जाएगा और उससे कड़ी पूछताछ की जाएगी जिससे उसके आपराधिक बैक ग्राउंड का पता चल पाएगा।

गौरतलब है कि गत दिवस ही सीआईए स्टाफ की पुलिस ने दोदा कुलार के पास नाकेबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार को एक किलो अफीम सहित पकड़ा था जिसके खिलाफ बहाववाला पुलिस ने मामला दर्ज किया था जिसे देखते हुए अब नशा तस्करों ने मोटरसाइकिल की बजाए बसों के माध्यम से नशा तस्करी करनी शुरू कर दी है। जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सर्तक हो गया है और राजस्थान से पंजाब आने वाली बसों की तलाशी ली जा रही है।

