रूपनगर जिले में लगी पाबंदी, नए आदेश हुए जारी, 4 जनवरी को...

क्लास 8वीं और 10वीं के परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के अंदर इकट्ठा होने पर प्रतिबंध

रूपनगर (विजय): एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रूपनगर अविकेश गुप्ता ने क्लास 8वीं और 10वीं की सालाना परीक्षाएं 2025 को आसानी से कराने के लिए जिले के परीक्षा केंद्र के आसपास सैक्शन 163 लगाने की जरूरत महसूस की है, ताकि कोई अनहोनी न हो और कानून-व्यवस्था बनी रहे।

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रूपनगर अविकेश गुप्ता ने इंडियन सिविल प्रोटैक्शन एक्ट, 2023 के सैक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, 4 जनवरी को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे (3 घंटे) तक एन.एम.एम.एस. और पी.एस.टी.एस.ई. (8वीं) और पी.एस.टी.एस.ई. (10वीं) साल 2025 की परीक्षाओं के लिए बोर्ड द्वारा बनाए गए जिला रूपनगर के सभी एग्जाम सैंटर्स के आसपास 100 मीटर के दायरे में आम लोगों के जमा होने पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। अविकेश गुप्ता ने बताया कि यह रोक इन स्कूलों के अध्यापकों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी और न ही उन विद्यार्थियों पर लागू होगी जिनके परीक्षा केंद्र इन स्कूलों में हैं। उन्होंने बताया कि 8वीं की परीक्षाओं के लिए सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल (लड़कियां) श्री आनंदपुर साहिब, स्कूल ऑफ एमिनैंस कीरतपुर साहिब, स्कूल ऑफ एमिनैंस श्री चमकौर साहिब, एस.डी. हाई स्कूल भलवाल श्री चमकौर साहिब, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल (लड़कियां) नंगल, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल (लड़कियां) रूपनगर और खालसा सीनियर सैकेंडरी स्कूल रूपनगर को परीक्षा केंद्र बनाया गया है।

अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि 10वीं की परीक्षाओं के लिए सरकारी आदर्श सीनियर सैकेंडरी स्कूल लोधीपुर श्री आनंदपुर साहिब, सरकारी हाई स्कूल मटौर, बी.एस.जे.एस. खालसा सीनियर सैकेंडरी स्कूल श्री चमकौर साहिब, स्कूल ऑफ एमिनैंस नंगल, स्कूल ऑफ एमिनैंस रूपनगर और डी.ए.वी. पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल रूपनगर को परीक्षा केंद्र बनाया गया है।