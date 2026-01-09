नवांशहर में घने कोहरे के कारण नए निर्देश जारी, पढ़ें...

Main Menu

Edited By Kamini,Updated: 09 Jan, 2026 07:18 PM

new guidelines issued in nawanshahr

नवांशहर (ब्रह्मपुरी): नवांशहर में घने कोहरे के कारण नए निर्देश जारी हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर अंकुरजीत सिंह द्वारा रोड सेफ्टी को लेकर जारी गाइडलाइन के अनुसार, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर इंदरपाल ने अलग-अलग डिपार्टमेंट और एग्जीक्यूटिव एजेंसियों के अधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने अलग-अलग डिपार्टमेंट और एग्जीक्यूटिव एजेंसियों को सख्त और समय पर निर्देश जारी किए और उनसे कहा कि वे संभावित हादसों को रोकने के लिए पूरी तैयारी से काम करें और हाई-रिस्क सेक्शन, डिवाइडर, नहरों से सटी सड़कों और तीखे मोड़ों पर इमरजेंसी बेसिस पर कैट्स आई, रिफ्लेक्टर और ब्लिंकर लगाना पक्का करें।

मीटिंग के दौरान रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर इंदरपाल ने संबंधित अधिकारियों को सड़कों पर सफेद पट्टियां लगाने, खराब साइनबोर्ड की मरम्मत करने और जहां साइनबोर्ड नहीं लगे हैं, वहां लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को टूटी हुई लाइटों को भी जल्द से जल्द ठीक करवाने के निर्देश दिए ताकि सड़क पर चलने वाले लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो।

उन्होंने कहा कि 31 जनवरी तक मनाए जा रहे रोड सेफ्टी महीने के दौरान, जिला प्रशासन अलग-अलग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर अलग-अलग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ट्रक यूनियन, टैक्सी स्टैंड पर जाकर ड्राइवरों, युवाओं और आम लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक कर रहा है। मीटिंग में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, मंडी बोर्ड, नगर परिषदों आदि के अधिकारी मौजूद थे।

