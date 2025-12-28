Main Menu

  • रिश्तों का कत्ल: सगे भाई ने नाबालिग बहन से किया Rape, इंसानियत की सारी हदें पार

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 28 Dec, 2025 06:37 PM

murder of relationships brother rapes his minor sister

मानवता को शर्मसार करने वाला मामला बठिंडा के थाना थर्मल एरिया क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक प्रवासी मजदूर ने रिश्तों को तार-तार करते हुए अपनी ही सगी नाबालिग बहन से दुष्कर्म किया। घटना के खुलासे के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को...

बठिंडा (विजय वर्मा) : मानवता को शर्मसार करने वाला मामला बठिंडा के थाना थर्मल एरिया क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक प्रवासी मजदूर ने रिश्तों को तार-तार करते हुए अपनी ही सगी नाबालिग बहन से दुष्कर्म किया। घटना के खुलासे के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। 

जानकारी के अनुसार थाना थर्मल एरिया अधीन एक प्रवासी मजदूर परिवार रहता है। बीते दिनों जब परिवार के माता-पिता रोज़ाना की तरह मजदूरी पर चले गए, तो घर पर मौजूद युवक ने अपनी नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। शाम को जब माता-पिता घर लौटे तो पीड़िता ने साहस दिखाते हुए आपबीती सुनाई। इसके बाद परिजन तुरंत पीड़िता को लेकर थाना थर्मल पहुंचे। पुलिस ने पीड़िता व उसके माता-पिता के बयान दर्ज कर आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले की पुष्टि करते हुए थाना थर्मल के एसएचओ गुरदर्शन सिंह ने बताया कि पीड़िता नाबालिग है और उसका मेडिकल करवाया जा रहा है। आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग इस अमानवीय कृत्य की कड़ी निंदा कर रहे हैं।

