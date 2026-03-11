Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • सरपंच ह'त्या मामले में पुलिस को मिली फॉर्च्यूनर गाड़ी

सरपंच ह'त्या मामले में पुलिस को मिली फॉर्च्यूनर गाड़ी

Edited By Urmila,Updated: 11 Mar, 2026 06:06 PM

moga sarpanch fortuner vehicle

बाघा पुराना सब-डिवीजन के DSP दलवीर सिंह ने बताया कि पत्तो हीरा सिंह के सरपंच हरविंदर सिंह हैप्पी के मर्डर केस में पुलिस को उस समय सफलता मिली।

मोगा (आजाद): बाघा पुराना सब-डिवीजन के DSP दलवीर सिंह ने बताया कि पत्तो हीरा सिंह के सरपंच हरविंदर सिंह हैप्पी के मर्डर केस में पुलिस को उस समय सफलता मिली जब घटना के दौरान इस्तेमाल की गई फॉर्च्यूनर गाड़ी गांव कोट माना के सिधवां बेट से बरामद कर ली गई। 

उन्होंने बताया कि इस केस में गांव जैमलवाला के रहने वाले मनप्रीत सिंह बबलू और उसके साथियों की पहचान हो गई है, जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें उनके छिपे होने की शक वाली जगहों पर रेड कर रही हैं और जल्द ही उनके गिरफ्तार होने की उम्मीद है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!