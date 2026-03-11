बाघा पुराना सब-डिवीजन के DSP दलवीर सिंह ने बताया कि पत्तो हीरा सिंह के सरपंच हरविंदर सिंह हैप्पी के मर्डर केस में पुलिस को उस समय सफलता मिली।

मोगा (आजाद): बाघा पुराना सब-डिवीजन के DSP दलवीर सिंह ने बताया कि पत्तो हीरा सिंह के सरपंच हरविंदर सिंह हैप्पी के मर्डर केस में पुलिस को उस समय सफलता मिली जब घटना के दौरान इस्तेमाल की गई फॉर्च्यूनर गाड़ी गांव कोट माना के सिधवां बेट से बरामद कर ली गई।

उन्होंने बताया कि इस केस में गांव जैमलवाला के रहने वाले मनप्रीत सिंह बबलू और उसके साथियों की पहचान हो गई है, जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें उनके छिपे होने की शक वाली जगहों पर रेड कर रही हैं और जल्द ही उनके गिरफ्तार होने की उम्मीद है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here