रोपड़ में माइनिंग विभाग की Raid, मौके पर 3 मशीनें जब्त... ऑपरेटर फरार

10 Jan, 2026
अवैध माइनिंग के मामले में माइनिंग विभाग ने आज नंगल में बड़ी कार्रवाई की है।
रोपड़: अवैध माइनिंग के मामले में माइनिंग विभाग ने आज नंगल में बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने पुलिस टीम के साथ मौके पर रेड की और 3 मशीने जब्त कर ली है। इस दौरान पुलिस को देखकर ऑपरेटर मौके से फरार हो गए।
मिली जानकारी के अनुसार माइनिंग विभाग ने नंगल के खेड़ा कलमोट के पास अवैध माइनिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि, सूचना मिलने पर विभाग और पुलिस टीम गत देर रात मौके पर रेड करने पहुंची। इस दौरान मशीनों के ऑपरेटर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए और पुलिस ने 3 मशीनों को जब्त कर लिया है। विभाग तीनो मशीनें नंगल पुलिस के हवाले कर दी हैं। फिलाहल मामले में कानूनी कार्रवाई करते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है।
इस संबंधी जानकारी देते हुए माइनिंग विभाग के एसडीओ नरिंदर कुमार ने बताया कि, जिले में विभाग ने अवैध माइनिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई हुई है। इसी के चलते गत देर रात रेड करके मशीनों को जब्त कर लिया है। उन्होंने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों बख्शा नहीं जाएगा। अवैध माइनिंग करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
