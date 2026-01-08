लुधियाना के अस्पताल में लाखों का गबन, 12.84 लाख रुपए लेकर कैशियर फरार

लुधियाना के एक अस्पताल में कैशियर का बड़ा कारनामा सामने आया है।

लुधियाना (तरुण): लुधियाना के एक अस्पताल में कैशियर का बड़ा कारनामा सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार, शिंगार सिनेमा रोड़ हरचरन नगर इलाके में स्थित सत्यम अस्पताल का कैशियर लाखों रुपए लेकर फरार हो गया। अस्पताल का मालिक डाक्टर 10 दिन बाद पहुंचा तो उसे कैशियर की चोरी और गबन का पता चला, जिसके बाद डाक्टर ने थाना डिवीजन नंबर 3 की पुलिस को शिकायत दी।

डॉ. शिव कुमार गुप्ता ने बताया कि शिंगार सिनेमा रोड़, हरचरन नगर इलाके में उसका सत्यम अस्पताल है। 22 दिसंबर को वह अपनी पत्नी के साथ डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे बच्चों से मिलने के लिए केरला गया हुआ था। जब 3 जनवरी को वह लुधियना पहुंचा ओर कैशियर से हिसाब लिया तो हिसाब में घपलेबाजी थी। कैशियर प्रमोद कक्कड़ 12.84 लाख रुपए का हिसाब नहीं दे पाया। डॉक्टर शिव गुप्ता ने बताया प्रमोद करीब 5-6 वर्ष से उसके पास नौकरी कर रहा था।

आरोपी कैशियर प्रमोद ने 12.84 लाख रुपए गबन कर चोरी किए है। आरोपी ने अस्पताल के स्टाफ के समक्ष भी लाखों रुपए के गबन ओर चोरी को कबूल किया है। जिसके बाद उसने इलाका पुलिस को शिकायत दी है। थाना डिवीजन नंबर 3 प्रभारी इंस्पैक्टर जगदीप सिंह का कहना है कि पुलिस ने सत्यम अस्पताल के मालिक डॉ. शिव गुप्ता के बयान पर चोरी व गबन की वारदात को अंजाम देने वाले कैशियर प्रमोद कुमार कक्कड़ निवासी गली न 6 साहिबजादा अजीत सिंह नगर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी प्रमोद की तलाश में छापामारी कर रही है। जल्द ही आरोपी को कोबू कर लिया जायेगा।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here