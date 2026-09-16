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शहर के मशहूर रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख

Edited By Urmila,Updated: 16 Sep, 2026 02:41 PM

massive fire breaks out at a famous city restaurant

लोकल सिविल अस्पताल के सामने बने फन बाइट्स रेस्टोरेंट में बुधवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब रेस्टोरेंट के अंदर अचानक भयानक आग लग गई।

 सुल्तानपुर लोधी : लोकल सिविल अस्पताल के सामने बने फन बाइट्स रेस्टोरेंट में बुधवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब रेस्टोरेंट के अंदर अचानक भयानक आग लग गई। आग लगने की खबर सुबह करीब 5 बजे मिली, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आग ने कुछ ही देर में इतना भयानक रूप ले लिया कि रेस्टोरेंट के अंदर रखा काफी सारा सामान जलकर राख हो गया।

चश्मदीदों के मुताबिक, जब उन्होंने पहले रेस्टोरेंट से धुआं और आग की लपटें देखीं, तो उन्हें लगा कि शायद अंदर कोई तंदूर जल रहा होगा, लेकिन देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गईं और आग ने भयानक रूप ले लिया। कुछ ही पलों में आग ने रेस्टोरेंट के अंदर के हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और वहां रखा फर्नीचर, सामान और दूसरा सामान बुरी तरह जल गया।

घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह है कि आग अब बुझ चुकी है और इस घटना में जानी नुकसान की खबर नहीं है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आग लगने से रेस्टोरेंट मालिक को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। आग लगने की असली वजह अभी पता नहीं चली है। संबंधित विभाग मामले की जांच कर रहा है और जांच के बाद ही आग लगने की सही वजह का पता चल पाएगा।

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