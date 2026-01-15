Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पति से दुखी होकर विवाहिता ने उठाया खौफनाक कदम, मामला दर्ज

पति से दुखी होकर विवाहिता ने उठाया खौफनाक कदम, मामला दर्ज

Edited By Kalash,Updated: 15 Jan, 2026 02:35 PM

married women suicide

जिला तरनतारन के अधीन आते गांव झंडेर निवासी 34 साल की विवाहिता द्वारा अपने पति से दुखी होकर जहरीली चीज निगल कर जीवनलीला समाप्त कर लेने का मामला सामने आया है।

तरनतारन (राजू): जिला तरनतारन के अधीन आते गांव झंडेर निवासी 34 साल की विवाहिता द्वारा अपने पति से दुखी होकर जहरीली चीज निगल कर जीवनलीला समाप्त कर लेने का मामला सामने आया है। इस संबंध में थाना सदर तरनतारन की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अगली जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दर्ज करवाई शिकायत में मृतक महिला के पिता निर्मल सिंह ने बताया कि उसकी बेटी कुलबीर कौर (34 साल) की शादी करीब 14 साल पहले गांव झंडेर के रहने वाले मनताज सिंह से हुई थी और शादी के बाद लड़की के घर 2 बच्चों ने जन्म लिया।   

शादी के कुछ समय बाद ही उनका दामाद उनकी बेटी को परेशान करने लगा, जो अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। इससे तंग आकर उनकी बेटी कुलबीर कौर ने कोई जहरीली चीज निगल ली, जिससे उनकी बेटी की मौत हो गई। इस बीच मौके पर पहुंचे सदर थाना तरनतारन के जांच अधिकारी ए.एस.आई. हरप्रीत सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम सिविल अस्पताल तरनतारन में करवाया जा रहा है और मृतक लड़की के पिता के बयानों के आधार पर झंडेर निवासी मनताज सिंह, उसकी बहन परमजीत कौर और भाभी हरजिंदर कौर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!