पति से दुखी होकर विवाहिता ने उठाया खौफनाक कदम, मामला दर्ज

तरनतारन (राजू): जिला तरनतारन के अधीन आते गांव झंडेर निवासी 34 साल की विवाहिता द्वारा अपने पति से दुखी होकर जहरीली चीज निगल कर जीवनलीला समाप्त कर लेने का मामला सामने आया है। इस संबंध में थाना सदर तरनतारन की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अगली जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दर्ज करवाई शिकायत में मृतक महिला के पिता निर्मल सिंह ने बताया कि उसकी बेटी कुलबीर कौर (34 साल) की शादी करीब 14 साल पहले गांव झंडेर के रहने वाले मनताज सिंह से हुई थी और शादी के बाद लड़की के घर 2 बच्चों ने जन्म लिया।

शादी के कुछ समय बाद ही उनका दामाद उनकी बेटी को परेशान करने लगा, जो अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। इससे तंग आकर उनकी बेटी कुलबीर कौर ने कोई जहरीली चीज निगल ली, जिससे उनकी बेटी की मौत हो गई। इस बीच मौके पर पहुंचे सदर थाना तरनतारन के जांच अधिकारी ए.एस.आई. हरप्रीत सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम सिविल अस्पताल तरनतारन में करवाया जा रहा है और मृतक लड़की के पिता के बयानों के आधार पर झंडेर निवासी मनताज सिंह, उसकी बहन परमजीत कौर और भाभी हरजिंदर कौर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

