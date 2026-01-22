Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • उत्तर प्रदेश में सिख युवक पर हमले को लेकर सियासी हलचल तेज, मंजीत सिंह जी.के. आए सामने

उत्तर प्रदेश में सिख युवक पर हमले को लेकर सियासी हलचल तेज, मंजीत सिंह जी.के. आए सामने

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 22 Jan, 2026 11:56 PM

manjit singh g k speaks out regarding the attack on the sikh youth

उत्तर प्रदेश में सिख युवक पर हुए बर्बर हमले का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। औरंगज़ेब को लेकर की गई टिप्पणी के बाद एक सिख युवक रामनदीप सिंह पर कथित रूप से हमला किया गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वर्तमान में रामनदीप सिंह का इलाज...

पंजाब डैस्क : उत्तर प्रदेश में सिख युवक पर हुए बर्बर हमले का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। औरंगज़ेब को लेकर की गई टिप्पणी के बाद एक सिख युवक रामनदीप सिंह पर कथित रूप से हमला किया गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वर्तमान में रामनदीप सिंह का इलाज दिल्ली के एम्स अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इस घटना ने न केवल सिख समाज बल्कि पूरे देश में चिंता और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है।

इस मामले को लेकर अब सिख नेता मंजीत सिंह जी.के. खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने इस हमले को नफरत और असहिष्णुता का परिणाम बताते हुए कहा कि यह घटना किसी दुर्घटना या किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि उस सोच का नतीजा है, जिसमें नफरत को पनपने दिया गया। मंजीत सिंह जी.के. ने कहा कि अगर ऐसे मामलों में समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो इससे अपराधियों के हौसले और बुलंद होंगे।

मंजीत सिंह जी.के. ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “एक सिख युवक रामनदीप सिंह आज एम्स दिल्ली में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। यह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसकी किस्मत खराब थी, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि समाज में नफरत को सिर उठाने दिया गया। न्याय में देरी उन लोगों को और साहस देती है जो सोचते हैं कि वे किसी को नुकसान पहुंचाकर आसानी से बच सकते हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि वह इस मुश्किल घड़ी में रामनदीप सिंह और उसके पूरे परिवार के साथ खड़े हैं। साथ ही उन्होंने उन सभी आवाज़ों का समर्थन किया जो इस मामले में जवाबदेही और निष्पक्ष जांच की मांग कर रही हैं। मंजीत सिंह जी.के. ने जोर देकर कहा कि यह लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि न्याय और सच्चाई के लिए है।

और ये भी पढ़े

उन्होंने समाज से एकजुट होकर खड़े होने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत और हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आज इस तरह की घटनाओं पर चुप्पी साध ली गई, तो आने वाले समय में ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं।

उल्लेखनीय है कि जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में औरंगज़ेब पर की गई टिप्पणी के बाद रामनदीप सिंह पर कथित रूप से हमला किया गया। हमलावरों ने उस पर बेरहमी से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद उसे तत्काल इलाज के लिए एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की एक विशेष टीम उसकी निगरानी कर रही है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!