नर्सिग होम में नौकरी लेने आए युवक का कारनामा, घटना CCTV में कैद

Edited By Kalash,Updated: 31 Dec, 2025 02:31 PM

ludhiana theft cctv

जालंधर बाईपास के निकट सलेम टाबरी में मेन रोड पर स्थित सिंगला नर्सिग होम में नौकरी लेने आया एक युवक गऊशाला दान के हजारों रुपए से भरी गुल्लक लेकर फरार हो गया।

लुधियाना (गौतम): जालंधर बाईपास के निकट सलेम टाबरी में मेन रोड पर स्थित सिंगला नर्सिग होम में नौकरी लेने आया एक युवक गऊशाला दान के हजारों रुपए से भरी गुल्लक लेकर फरार हो गया। युवक की यह करतूत नर्सिग होम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 

फुटेज में दिखाई दे रहा है कि युवक पहले चुपचाप बैठ कर गुल्लक की तरफ देखता है और फिर उसने दो बार गुल्लक चुराने की कोशिश की, लेकिन किसी के आने के कारण रूक गया। इसके बाद फिर वह गुल्लक उठा कर अपनी जैकेट में छुपा कर वहां से फरार हो जाता है। 

नर्सिग होम के डाक्टर शाम सुंदर ने बताया कि वह कहीं काम से गए हुए थे और रिसेप्शन पर उनका लेडिज स्टॉफ बैठा था। युवक उनके पास आया और बोला कि उसने सफाई सेवक की नौकरी करनी है और डाक्टर से मिलना है। स्टॉफ ने उसे बैठने के लिए कहा और अपने काम में लग गया। युवक ने मौका मिलते ही काऊंटर पर रखी गुल्लक लेकर फरार हो गया। उन्होंने बताया कि गुल्लक में करीब 15 हजार रुपए की नकदी थी। इस संबंध में थाना सलेम टाबरी की पुलिस को शिकायत दी गई है। 

