Ludhiana : गुंडागर्दी का नंगा नाच!  मामूली विवाद में दो परिवारों के बीच जमकर मारपीट

लुधियाना (गीतांजलि): लुधियाना के इस्लाम गंज इलाके से गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जहां मामूली कहासुनी को लेकर दो परिवारों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया।

घटनास्थल पर मौजूद सरबजीत सिंह ने बताया कि इलाके के रहने वाले वरिंदर उर्फ इलू और सुखविंदर सिंह उर्फ भोला, जो आपस में भाई हैं, आए दिन 20 से 25 युवकों को इकट्ठा कर खुलेआम शराब पीते हैं। आरोप है कि जब कोई व्यक्ति इसका विरोध करता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है। सरबजीत सिंह के अनुसार, दो दिन पहले दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हुआ था। जब वे बीच-बचाव के लिए पहुंचे—क्योंकि वे उनके चाचा-ताऊ के बेटे हैं—तो उन पर ही हमला कर दिया गया। आरोप है कि हमलावरों ने उनकी कार के शीशे तोड़ दिए और उनकी दाढ़ी तक खींच ली। पीड़ित पक्ष ने पुलिस से न्याय की मांग की है।

वहीं, दूसरे पक्ष ने भी पहले पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि दो दिन पहले उनके भाई के साथ मारपीट की गई थी। जब दूसरा भाई मौके पर पहुंचा तो उसके साथ भी बुरी तरह मारपीट की गई। परिवार ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उन पर लगाए गए सभी इल्जाम झूठे हैं और उन्होंने किसी भी तरह की बेअदबी नहीं की।

मामले को लेकर जब पुलिस से बात की गई तो थाना प्रभारी जसवीर सिंह रवि (नंबर-2) ने बताया कि दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार हैं। उन्होंने कहा, “मामले की जांच की जा रही है। दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया है। दोनों की बात ध्यान से सुनने के बाद जो भी बनती कानूनी कार्रवाई होगी, उसके तहत मामला दर्ज किया जाएगा।” फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि विवाद में दोषी कौन है और किसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।