  • Ludhiana : बीच सड़क किन्नरों का हाई वोल्टेज ड्रामा, ट्रैफिक जाम से लोग हुए परेशान

Ludhiana : बीच सड़क किन्नरों का हाई वोल्टेज ड्रामा, ट्रैफिक जाम से लोग हुए परेशान

01 Jan, 2026 05:28 PM

ludhiana high voltage drama by transgenders causes traffic jam

नगर के अति व्यस्त भारत नगर चौक में कार सवार की तरफ से पैसे देने से मना करने पर किन्नरों ने हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। ड्रामे के चलते चौक के पास ट्रैफिक जाम हो गया और अन्य लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। परिवार समेत जा रहे कार सवार को काफी...

लुधियाना (गौतम) : नगर के अति व्यस्त भारत नगर चौक में कार सवार की तरफ से पैसे देने से मना करने पर किन्नरों ने हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। ड्रामे के चलते चौक के पास ट्रैफिक जाम हो गया और अन्य लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। परिवार समेत जा रहे कार सवार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। 

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि एक कार सवार अपना परिवार लेकर जा रहा था कि एक किन्नर ने उसके पास पहुंच कर पैसे मांगे। परिवार की तरफ से मना किया किया गया तो किन्नरों ने उनकी कार को रोक लिया और इसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। परिवार का कहना था कि वह पारिवारिक सदमे में है। हाल ही में उनके पिता का देहांत हुआ है, जिसके कारण पूरा परिवार सदमे में है और मानसिक तौर पर परेशान है। वह उसी संबंध में आज किसी काम के लिए निकले हैं और सदमे में होने के कारण वह किन्नरों को पैसे देने से मना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की लेकिन किन्नरों ने किसी की नहीं सुनी।  मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस ने किसी तरह से ट्रैफिक को चलाया। मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि किन्नर लोग आए दिन लोगों को परेशान करते है, कई बार इसी तरह लोग सदमे में होते है, तब भी किन्नर उनकी बात नहीं सुनते।

