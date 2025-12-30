Ludhiana ड्राइविंग टेस्ट सेंटर में अव्यवस्था बरकरार, घंटों लाइन में खड़े लोग बेहाल

ताकि आम जनता को इस तरह की परेशानी से राहत मिल सके।

लुधियाना (विक्की): लुधियाना के सेक्टर 32 के ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट एंड ऑनलाइन लाइसेंस सेंटर में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। रोज़ाना की तरह आज भी सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लाइन में लगे दिखाई दिए। इनमें दोपहिया और चार पहिया दोनों तरह के वाहन चालक शामिल हैं, जो घंटों से अपनी बारी का इंतज़ार करने को मजबूर हैं।

सेंटर स्टाफ की ओर से पहले चरण में चार पहिया वाहनों का ड्राइविंग टेस्ट शुरू तो करवाया गया, लेकिन इसकी रफ्तार बेहद धीमी रही। हालात ऐसे रहे कि चार पहिया वाहनों का टेस्ट ‘कछुआ चाल’ से चलता दिखा। वहीं, दोपहिया वाहन चालक पिछले दो घंटे से अधिक समय से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं।

ड्राइविंग टेस्ट देने आए लोगों ने बताया कि न तो सही जानकारी दी जा रही है और न ही समय प्रबंधन ठीक है। कई आवेदकों ने आरोप लगाया कि बार-बार इंतज़ार के बावजूद काम आगे नहीं बढ़ रहा, जिससे उन्हें मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि स्टाफ की संख्या बढ़ाई जाए और ड्राइविंग टेस्ट प्रक्रिया को तेज़ किया जाए, ताकि आम जनता को इस तरह की परेशानी से राहत मिल सके।