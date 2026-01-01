Main Menu

  सीएम मान के हेलिकॉप्टर को लेकर फर्जी दावे, लुधियाना साइबर सेल ने दर्ज की FIR

सीएम मान के हेलिकॉप्टर को लेकर फर्जी दावे, लुधियाना साइबर सेल ने दर्ज की FIR

Edited By Kalash,Updated: 01 Jan, 2026 04:10 PM

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के हेलिकॉप्टर के कथित गलत इस्तेमाल को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने के मामले में लुधियाना साइबर क्राइम पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

लुधियाना (गीतांजलि): पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के हेलिकॉप्टर के कथित गलत इस्तेमाल को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने के मामले में लुधियाना साइबर क्राइम पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार इन लोगों ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया था कि मुख्यमंत्री की जापान और दक्षिण कोरिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान उनका हेलिकॉप्टर किसी अन्य उद्देश्य से इस्तेमाल किया गया, जबकि यह दावा जांच में गलत पाया गया।

पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पोस्ट में उड़ान से जुड़े डेटा को गलत तरीके से पेश किया गया और चुनिंदा जानकारियों के आधार पर भ्रामक कहानी बनाई गई। जांच में सामने आया है कि संबंधित अवधि में हेलिकॉप्टर का उपयोग एक अधिकृत अधिकारी द्वारा ही किया गया था, जिसकी पुष्टि नागरिक उड्डयन विभाग ने की है।

लुधियाना साइबर क्राइम थाने में यह शिकायत थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सतबीर सिंह द्वारा दर्ज कराई गई थी। हालांकि एफआईआर पहले दर्ज की गई थी, लेकिन जांच के चलते इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। पुलिस का मानना है कि इस तरह की गलत जानकारी से जनता को गुमराह किया जा सकता है और सरकारी संस्थानों पर लोगों का भरोसा कमजोर हो सकता है। एफआईआर में कई सोशल मीडिया अकाउंट्स के नाम शामिल किए गए हैं, जिन पर कथित तौर पर यह सामग्री पोस्ट की गई थी। पुलिस ने कहा है कि जांच के दौरान यह भी पता लगाया जाएगा कि इस कथित दुष्प्रचार में और कौन-कौन लोग शामिल थे। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है।

