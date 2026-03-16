LPG गैस की कमी के कारण बढ़ने लगी महंगाई, चाय का कप 5 रुपये महंगा

इजरायल और ईरान के बीच जंग के बाद LPG गैस की कमी से लोग परेशान हैं।

माछीवाड़ा साहिब (टक्कर): इजरायल और ईरान के बीच जंग के बाद LPG गैस की कमी से लोग परेशान हैं। जहां लोग अपने घरों का चूल्हा जलाने के लिए गैस सिलेंडर के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, वहीं LPG गैस की कमी ने बाजार में भी महंगाई बढ़ानी शुरू कर दी है। चाय का एक कप अब बाजार में 5 रुपये महंगा हो गया है। बड़े हलवाइयों से लेकर छोटा खोखा लगाकर बैठा चायवाला भी गैस की कमी को देखते हुए चाय का कप जो पहले 10 रुपये में मिलता था वह अब 15 रुपये का हो गया है। यहां तक ​​कि बड़े हलवाईयों की दुकान पर जो चाह का कप 15 रुपये था वह अब 20 रुपये कर दिया गया है। और तो और रेस्टोरेंट और छोटी हलवाई की दुकानों पर कॉफी और दूध के कप के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। चाय की छोटी सी दुकान चलाने वाले मदन लाल बिट्टू ने कहा कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं और अब वह दूसरे तरीकों से चाय बनाकर ग्राहकों को दे रहे हैं, लेकिन उन्हें मजबूरन 5 रुपये प्रति कप की कीमत बढ़ानी पड़ी।

उन्होंने कहा कि अगर गैस सिलेंडर नहीं मिले, तो उन्हें अपनी छोटी सी चाय की दुकान बंद करनी पड़ेगी और वह बेरोजगार हो जाएंगे। इसके अलावा हलवाई की दुकान चलाने वाले शम्मी कुमार ने भी कहा कि LPG गैस की कमी के कारण अब उन्हें डीजल भट्टी इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, जिससे खाने-पीने का सामान बनाना महंगा हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर गैस की कमी जारी रही, तो आने वाले दिनों में हलवाई की दुकानों पर बनने वाले खाने-पीने के सामान की कीमतें भी बढ़ जाएंगी।

बाजार में बिजली चूल्हों की मांग बढ़ी

LPG गैस की कमी के कारण हर वर्ग के लोगों के लिए अपने घरों में चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। गैस सिलेंडर न मिलने के कारण लोगों ने बाजार जाकर बिजली चूल्हे खरीदना शुरू कर दिया है। दुकानदार रिंटू जुनेजा ने बताया कि बिजली स्टोव की डिमांड बहुत बढ़ गई है और सप्लाई नहीं आ रही है, जिससे लोग इसे खरीदने को लेकर परेशान भी हो रहे हैं। इसके अलावा, बिजली स्टोव बनाने वाली कंपनियों ने रेट बढ़ा दिए हैं, जिससे ये मार्केट में पहले से ज्यादा महंगे मिल रहे हैं।

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