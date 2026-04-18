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Moga में भारी मात्रा में शराब बरामद, पति-पत्नी के खिलाफ केस दर्ज

Edited By Kamini,Updated: 18 Apr, 2026 03:24 PM

large quantity of liquor seized in moga

शराब तस्करी के धंधे में शामिल लोगों के खिलाफ मुहिम उस समय सफल हुई जब धर्मकोट पुलिस ने रेड के दौरान 300 बोतल शराब बरामद कर एक महिला को गिरफ्तार किया,।

मोगा (आजाद): शराब तस्करी के धंधे में शामिल लोगों के खिलाफ मुहिम उस समय सफल हुई जब धर्मकोट पुलिस ने रेड के दौरान 300 बोतल शराब बरामद कर एक महिला को गिरफ्तार किया, जबकि उसके पति को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। 

इस बारे में जानकारी देते हुए थाना चीफ इंस्पेक्टर लछमन सिंह ने बताया कि जब हवलदार कुलजीत सिंह पुलिस पार्टी के साथ गांव फतेहगढ़ कोरोटाना जा रहे थे, तो उन्हें गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली कि गुरिंदर सिंह और उसकी पत्नी शराब तस्करी के धंधे में शामिल हैं और उन्होंने अपने घर में भारी मात्रा में शराब जमा कर रखी है, जिस पर पुलिस पार्टी ने तुरंत उनके घर पर रेड की और वहां से 300 बोतल शराब बरामद की।

इस मामले में गुरिंदर सिंह और उसकी पत्नी गुरजीत कौर, जो गांव फतेहगढ़ कोरोटान के रहने वाले हैं, के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। थाना चीफ ने बताया कि गुरजीत कौर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसके पति गुरिंदर सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा सका।

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