जालंधर में दिन-रात के तापमान में तेज उतार-चढ़ाव, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने जारी की चेतावनी

जालंधर और आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है।

जालंधर (धवन): जालंधर और आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है। दिन के समय धूप निकलने से तापमान में बढ़ौतरी हो रही है, जिससे लोगों को हल्की गर्मी का एहसास हो रहा है, लेकिन शाम होते ही ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और रात के समय तापमान तेजी से गिरकर न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाता है। आज शहर में अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दिन और रात के तापमान में 10 से 12 डिग्री सैल्सियस तक का अंतर असामान्य माना जाता है। इस प्रकार का उतार-चढ़ाव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिससे लोग मौसमी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। अस्पतालों और क्लीनिकों में सर्दी, खांसी, वायरल फीवर, एलर्जी, अस्थमा और सांस संबंधी रोगों के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस मौसम में ब्लड प्रैशर और हृदय रोग से पीड़ित मरीजों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि अचानक ठंड बढ़ने से रक्तचाप असंतुलित हो सकता है। इसके अलावा गठिया और जोड़ों के दर्द से पीड़ित लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। बच्चों में सर्दी-जुकाम और बुखार के मामलों में भी वृद्धि हो रही है।

डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी है कि वे दिन में मौसम को देखते हुए कपड़ों का चयन करें, लेकिन शाम और रात के समय बिना गर्म कपड़ों के बाहर न निकलें। ठंडे पेय पदार्थों से परहेज करें और गर्म पानी, सूप तथा काढ़े का सेवन करें। सुबह की सैर देर से करें और कोहरे या ठंडी हवाओं में व्यायाम करने से बचें।

स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की कि बदलते मौसम को हल्के में न लें। यदि सर्दी, खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। विशेषज्ञों का मानना है कि सतर्कता और सावधानी अपनाकर इस मौसम में होने वाली बीमारियों से काफी हद तक बचाव किया जा सकता है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here