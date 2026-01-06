जालंधर में मशहूर किराना स्टोर के मालिक पर देर रात हमला

Edited By VANSH Sharma,Updated: 06 Jan, 2026 10:00 PM

जालंधर: जालंधर शहर के प्रताप बाग इलाके में देर रात लूट की एक गंभीर घटना सामने आई है। यहां स्थित मशहूर चोपड़ा किराना स्टोर के मालिक के साथ बदमाशों ने लूटपाट की।

मिली जानकारी के अनुसार, दुकानदार रोज़ की तरह रात को दुकान बंद कर अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान दो बाइकों पर सवार चार बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया। बदमाशों ने उन्हें धक्का दिया और करीब 20 हजार रुपये नकद छीन लिए। लुटेरों ने उनकी एक्टिवा भी रोक ली।

जब दुकानदार ने विरोध किया तो बदमाशों ने उन पर दात से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए।

घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। शहर में लगातार बढ़ रही लूट और छीना-झपटी की घटनाओं से दुकानदारों और आम लोगों में रोष है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से रात के समय गश्त बढ़ाने और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है।

