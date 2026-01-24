केंद्रीय जेल में बंदी के साथ मारपीट मामला, कैदी सहित 3 हवालातियों पर केस दर्ज

Edited By Urmila,Updated: 24 Jan, 2026 02:06 PM

केंद्रीय जेल फरीदकोट में बंद एक बंदी के साथ उसी बैरक में बंद कैदी और हवालातियों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है।

फरीदकोट (राजन): केंद्रीय जेल फरीदकोट में बंद एक बंदी के साथ उसी बैरक में बंद कैदी और हवालातियों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में थाना सिटी फरीदकोट ने एक कैदी और तीन हवालातियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अंग्रेज सिंह निवासी तख्तपुरा जिला मोगा ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह केंद्रीय जेल फरीदकोट में बंद है और उसी बैरक में बंद अन्य कैदी व हवालाती उसे लगातार परेशान कर रहे थे। आरोप है कि इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की।

पुलिस ने कैदी जगजीत सिंह निवासी जिला मोगा, हवालाती मनजिंदर सिंह निवासी जिला मोगा, हवालाती हनी निवासी जिला बठिंडा और हवालाती विजय सिंह निवासी जिला मोगा के खिलाफ थाना सिटी कोतवाली फरीदकोट में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

