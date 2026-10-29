आपके घर आने वाला दूध कितना शुद्ध? जांच के दौरान सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने लोगों से दूध की क्वालिटी के बारे में जागरूक रहने और समय-समय पर डिपार्टमेंट की तरफ से लगाए जा रहे कैंप का फायदा उठाने की अपील की है ताकि दूध की एकरूपता और शुद्धता की जांच करते रहने की अपील की है।

लुधियाना (सहगल): डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने लोगों से दूध की क्वालिटी के बारे में जागरूक रहने और समय-समय पर डिपार्टमेंट की तरफ से लगाए जा रहे कैंप का फायदा उठाने की अपील की है ताकि दूध की एकरूपता और शुद्धता की जांच करते रहने की अपील की है।

डायरी डेवलपमेंट विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लगातार दूध जागरूकता कैंप लगा रहा है, जिसके तहत अलग-अलग जगहों पर आम लोगों द्वारा लाए गए दूध के सैंपल की मौके पर ही जांच की जाती है।

उन्होंने बताया कि इसी सिलसिले के तहत आज खन्ना शहर में दूध कंज्यूमर को जागरूक करने के मकसद से 2 स्पेशल दूध कंज्यूमर जागरूकता कैंप लगाए गए। ये कैंप शहर के ‘नवी आबादी’ और ‘आजाद नगर’ इलाकों में लगाए गए, जहां आम लोगों द्वारा लाए गए दूध के सैंपल की मौके पर ही जांच की गई।

मिली जानकारी के मुताबिक, पहला कैंप नई आबादी में लगाया गया था, जिसमें कुल 32 दूध के सैंपल टेस्ट किए गए। टेस्टिंग के दौरान 15 सैंपल में पानी की मात्रा तय लिमिट से ज़्यादा पाई गई। इसी तरह, दूसरा कैंप आज़ाद नगर में लगाया गया, जहाँ 31 दूध के सैंपल टेस्ट किए गए और इनमें से 14 सैंपल में पानी की मिलावट (ज़्यादा मात्रा) पाई गई।दोनों कैंपो में टेस्ट किए गए 63 सैंपल में से 29 सैंपल में पानी की मात्रा ज़्यादा पाई गई।