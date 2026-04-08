नेशनल हाईवे पर हादसा, तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर

नेशनल हाईवे-44 पर लुधियाना से जालंधर की ओर जाते मार्ग पर बस और बाइक की टक्कर का मामला सामने आया है।

लुधियाना (गणेश/ सचिन): नेशनल हाईवे-44 पर लुधियाना से जालंधर की ओर जाते मार्ग पर बस और बाइक की टक्कर का मामला सामने आया है। तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में बाइक चालक सुरक्षित है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। प्राथमिक उपचार के लिए उसे नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने खतरे से बाहर बताया है।

घटना के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारण यातायात भी कुछ देर प्रभावित रहा।

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