Gold-Silver Rate: सोना-चांदी के दामों में जबरदस्त गिरावट, देखें शहर के आज Latest Rate

पंजाब डेस्क: सोना-चांदी के दामों में आज गिरावट दर्ज की गई है। जालंधर सराफा एसोसिएशन के अनुसार शुक्रवार को 24 कैरेट सोने का भाव 1,76,000 था जबकि गुरुवार को यह 1,83,000 दर्ज किया गया था। वहीं 22 कैरेट सोना आज 1,63,680 रुपये पर पहुंच गया है। इसी तरह चांदी के दामों में भी कमी आई है। शुक्रवार को चांदी का भाव 3,78,500 रुपये रहा, जबकि गुरुवार को यह 4 लाख रुपये से ऊपर पहुंच गई थी।

उधर, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में कीमती धातुओं के भाव नरम पड़ गए हैं। खबर लिखे जाने के समय MCX पर सोने का वायदा भाव करीब 1065 रुपए लुढ़क कर 1,82,897 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी का वायदा भाव 12709 रुपए गिरा है, ये 3,87,184 रुपए प्रति किलो के आसपास कारोबार कर रही है। वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी रिकॉर्ड तेजी के बाद अब सोना और चांदी फिसलते नजर आ रहे हैं। गुरुवार को सोना पहली बार 5,500 डॉलर प्रति औंस और चांदी 120 डॉलर प्रति औंस के पार चली गई थी।

