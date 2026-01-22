Main Menu

Gold Price: सोने की कीमतों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, आम आदमी की जेब पर असर

Edited By Kalash,Updated: 22 Jan, 2026 01:53 PM

record high gold price

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच सोने की कीमतें लगातार नए रिकॉर्ड छू रही हैं

जालंधर (धवन): अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच सोने की कीमतें लगातार नए रिकॉर्ड छू रही हैं, जिसके चलते घरेलू बाजार में सोने की मांग में साफ गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले कुछ समय से रोजाना सोने के दामों में बढ़ौतरी देखी जा रही है, जिससे आम उपभोक्ता असमंजस की स्थिति में है। आज बाजार में सोने के दाम 1.58 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम को पार कर गए थे।

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव, आर्थिक अस्थिरता और निवेशकों की सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ती रुचि के कारण सोने की कीमतों में लगातार उछाल आ रहा है। अमरीका और ग्रीनलैंड के बीच उभरते तनाव ने भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चिंता बढ़ाई है, जिसका सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ा है।

जानकारों का कहना है कि जब भी वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशक शेयर बाजार और अन्य जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाकर सोने की ओर रुख करते हैं। इसी कारण सोने की मांग निवेश के रूप में बढ़ रही है, जबकि आभूषणों की खरीद में गिरावट देखी जा रही है। स्थानीय सर्राफा बाजारों में कारोबारी बताते हैं कि आम लोग कीमतें कम होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लगातार बढ़ते भावों के कारण खरीदारी टलती जा रही है। शादी-विवाह और पारंपरिक अवसरों के बावजूद सोने की बिक्री पर असर पड़ा है।

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि निकट भविष्य में यदि वैश्विक हालात सामान्य नहीं हुए तो सोने की कीमतों में स्थिरता आना मुश्किल है। ऐसे में उपभोक्ता फिलहाल ‘देखो और इंतजार करो’ की नीति अपना रहे हैं, जबकि बाजार में कीमतों के थमने के कोई स्पष्ट संकेत नजर नहीं आ रहे।

सर्राफा कारोबारियों के अनुसार लगातार बढ़ती कीमतों का असर छोटे व्यापारियों पर भी पड़ रहा है। सीमित पूंजी वाले व्यापारी स्टॉक लेने में सतर्कता बरत रहे हैं, क्योंकि कीमतों में अचानक उतार-चढ़ाव से नुकसान की आशंका बनी हुई है। वहीं, ग्रामीण और मध्यम वर्गीय उपभोक्ता सोने की खरीद को टालकर हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं।

आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में अमरीकी नीतियों, वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की चाल पर सोने की कीमतों की दिशा निर्भर करेगी। यदि वैश्विक तनाव और महंगाई का दबाव बना रहा तो सोने के भाव ऊंचे स्तर पर ही टिके रह सकते हैं। ऐसे में आम उपभोक्ताओं के लिए सोना फिलहाल दूर की चीज बनता जा रहा है।

