Gold-Silver Rate Today: सोना-चांदी के दामों में उछाल, सोमवार को ताज़ा रेट जारी

पंजाब डेस्कः सोना चांदी के दामों में तेजी लगातार जारी है। सोमवार को जालंधर सराफा एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 147,200 जबकि 22 कैरेट सोना 136,900 रिकार्ड की गई है। वहीं चांदी 300,700 पहुंच गई है।

बता दें कि 19 जनवरी 2026 को चांदी ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। MCX पर एक किलोग्राम चांदी का भाव 3 लाख को पार कर गया है। खबर लिखे जाने के समय चांदी 4.31 फीसदी की तेजी के साथ 3,00,162 रुपए पर कारोबार कर रही थी। 10 ग्राम सोने ने भी नई ऊंचाईयों को छुआ है। सोना 1.53 फीसदी की तेजी के साथ 1,44,700 रुपए पर है।