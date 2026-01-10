लुधियाना में पूर्व कृषि मंत्री ओपी धनखड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ग्रामीण रोजगार योजना को लेकर सांझा की जानकारी

लुधियाना में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की।

लुधियाना (गीतांजलि): लुधियाना में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जिला अध्यक्ष रजनीश धीमान भी मौजूद रहे। धनखड़ ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठक भी की।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपी धनखड़ ने कहा कि ग्रामीण रोजगार योजना के तहत अब 100 दिन की जगह 125 दिन का काम मिलेगा। मजदूरी 15 दिन के भीतर देने की गारंटी होगी और देरी होने पर ब्याज भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब रोजगार भत्ता भी सुनिश्चित किया जाएगा। योजना में पारदर्शिता लाने के लिए एआई और डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे किसी तरह की हेराफेरी नहीं हो सकेगी और भुगतान सीधे खातों में होगा।

उन्होंने कहा कि योजना को प्रधानमंत्री गति शक्ति एप से जोड़ा जाएगा, जिससे काम और मजदूर की पूरी पहचान दर्ज होगी। इम्प्लीमेंटेशन के लिए खर्च भी बढ़ाया गया है ताकि काम की बेहतर निगरानी हो सके। इस योजना के तहत स्कूल भवन, नाले और अन्य स्थायी विकास कार्य किए जाएंगे।

धनखड़ ने बताया कि काम के दिन बढ़ने से केंद्र सरकार का खर्च भी बढ़ेगा और राज्यों की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने पंजाब में मजदूरी दर बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि सभी राजनीतिक दलों को मिलकर रोजगार बढ़ाने पर काम करना चाहिए।

