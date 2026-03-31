Punjab : 3 किलो हेरोइन और 11 लाख रुपये की ड्रग मनी के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार

जिला फ़िरोज़पुर में नशाखोरी को जड़ से खत्म करने के लिए चलाई जा रही विशेष मुहिम के तहत पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब थाना सिटी जीरा की टीम ने एक महिला तस्कर को भारी मात्रा में नशीले पदार्थों और नकदी समेत गिरफ्तार किया।

फ़िरोज़पुर (आनंद): जिला फ़िरोज़पुर में नशाखोरी को जड़ से खत्म करने के लिए चलाई जा रही विशेष मुहिम के तहत पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब थाना सिटी जीरा की टीम ने एक महिला तस्कर को भारी मात्रा में नशीले पदार्थों और नकदी समेत गिरफ्तार किया। जिला पुलिस प्रमुख भूपिंदर सिंह के सख्त निर्देशों पर पुलिस पार्टी द्वारा की गई इस कार्रवाई के दौरान 3 किलो 115 ग्राम हेरोइन और 11 लाख 50 हजार रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है। पुलिस ने इस मामले में कुल चार आरोपियों को नामजद किया है, जिनमें दो व्यक्ति और दो महिलाएं शामिल हैं। पकड़ी गई हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है। पुलिस अब इस बात की बारीकी से जांच कर रही है कि यह नशा कहां से लाया गया था और इसके तार किन बड़े तस्करों के साथ जुड़े हुए हैं।

जिला पुलिस प्रमुख भूपिंदर सिंह ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि नशा तस्करों के विरुद्ध छेड़ी गई जंग के दौरान थाना सिटी जीरा के एसआई गुरजंट सिंह के नेतृत्व में पुलिस पार्टी गश्त पर थी। जब पुलिस पार्टी शेरां वाला चौक, जीरा के पास पहुंची तो उन्हें एक खास मुखबिर ने सूचना दी। मुखबिर ने बताया कि राजबीर कौर उर्फ राज, उसका पति पलविंदर सिंह उर्फ पिंदर, लवजीत सिंह निवासी धक्का बस्ती, जीरा और मोगा की रहने वाली जसमीन उर्फ गग्गे मिलकर बड़े स्तर पर हेरोइन की तस्करी करते हैं।पुलिस ने बताया कि खास मुखबिर ने सूचना दी थी कि राजबीर कौर अपने साथियों का इंतजार करने के लिए शाह वाला रोड पर स्थित सेमनाला के पुल के पास भारी मात्रा में नशीले पदार्थ लेकर खड़ी थी। पुलिस ने बताया कि मुखबिर द्वारा बताई गई जगह पर छापेमारी की और राजबीर कौर को काबू कर लिया। तलाशी के दौरान महिला के पास से 3 किलो 115 ग्राम हेरोइन और 11 लाख 50 हजार रुपये की ड्रग मनी बरामद हुई। थाना सिटी जीरा में आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पकड़ी गई महिला तस्कर से पूछताछ जारी है ताकि फरार आरोपियों पलविंदर सिंह, लवजीत सिंह और जसमीन उर्फ गग्गे को जल्द गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान कई और अहम खुलासे होने की उम्मीद है, जिससे नशा सप्लाई की पूरी चेन को तोड़ा जा सकेगा।