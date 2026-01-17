रूपनगर नगर परिषद की कार्रवाई के विरोध में किसान-व्यापारी संगठनों का संयुक्त प्रदर्शन

Edited By VANSH Sharma,Updated: 17 Jan, 2026 10:19 PM
रूपनगर: रूपनगर नगर परिषद द्वारा पंजाबी युवाओं के कारोबार से जुड़े सामान पर की गई एकतरफा कार्रवाई के विरोध में शनिवार को किसान संगठनों, व्यापारी वर्ग और आम नागरिकों ने संयुक्त रूप से जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोगों ने एकत्र होकर प्रशासन के खिलाफ रोष जताया। इस दौरान सभी संगठनों ने एकजुट होकर ज्ञानी जैल सिंह नगर ग्राउंड में युवाओं का कारोबार दोबारा शुरू करवाया।
प्रदर्शन में पंजाब मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन (बहराम के), शेर-ए-पंजाब किसान यूनियन, मार्केट कमेटी के प्रतिनिधि तथा स्थानीय व्यापारी शामिल हुए। नेताओं ने नगर परिषद की कार्रवाई को तानाशाही और एकतरफा करार देते हुए कहा कि ऐसी नीतियों से किसानों और युवाओं की रोज़ी-रोटी पर सीधा हमला किया जा रहा है।
नेताओं ने ज्ञानी जैल सिंह नगर में स्थापित किसान मंडी/ऑर्गेनिक मंडी को हटाकर फुटपाथ या सड़क किनारे भेजने के फैसले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि किसान अन्नदाता है और किसान मंडी के माध्यम से शहरवासियों को सस्ती दरों पर ताज़ी सब्ज़ियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। यह केवल व्यापार नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण जन-सुविधा भी है।
उन्होंने कहा कि मंडी हटाए जाने से किसानों के साथ-साथ आम जनता को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर मार्केट के कई दुकानदारों और व्यापारियों ने किसानों व युवाओं को मंडी लगाने में सहयोग देने की घोषणा की, जिसकी संगठनों ने सराहना की।
पंजाब मोर्चा के संयोजक गौरव राणा ने कहा कि पंजाब राज्य मंडी बोर्ड के लगभग 40 वर्ष पुराने निर्णय के अनुसार किसान मंडियों को प्रोत्साहित करना, उन्हें स्थायी स्थान और मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना सरकार व प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसके विपरीत हालात नजर आ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसान किसी भी सूरत में फुटपाथ पर बैठने को मजबूर नहीं होंगे।
सभी संगठनों ने एक स्वर में रूपनगर के डिप्टी कमिश्नर और विधायक से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि किसान मंडी को उसी स्थान पर बहाल नहीं किया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
