नए साल की शुरुआत में बिजली कर्मचारियों का बड़ा ऐलान, पढ़ें क्या है खबर

पटियाला, सनौर (मनदीप जोसन) : बिजली कर्मचारियों की प्रमुख कर्मचारी व पैंशनर जत्थेबंदियों के सांझे मंच द्वारा पंजाब सरकार की जन व कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में 1 जनवरी 2026 से 9 जनवरी तक बिजली निगम के मुख्य दफ्तर पटियाला के सामने क्रमवार भूख हड़ताल शुरू करने का फैसला किया गया है।

इस मौके इम्प्लाइज फैडरेशन चाहल के प्रवक्ता मनजीत सिंह चाहल ने बताया कि 21 जनवरी को विशाल रोषपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। जत्थेबंदियों के नेताओं ने कार्यक्रम स्थल का दौरा कर सभी प्रबंधों का जायजा लिया। इस मौके जत्थेबंदियों के नेता मनजीत सिंह चाहल, हरपाल सिंह, भिंदर सिंह चाहल, दर्शन सिंह राजिया, गुरदियाल सिंह, बब्बू, बलजीत कुमार, कुलदीप सिंह, जसबीर सिंह आडलू और दलीप कुमार उपस्थित थे।

