4 महीनों का इकट्ठा बिल भेजेगा बिजली विभाग! 300 मुफ्त यूनिटों को लेकर चिंता में खपतकार

भुच्चो मंडी में पिछले चार महीने से बिजली के बिल जारी न होने से घरेलू कंज्यूमर में भारी चिंता और बेचैनी का माहौल बना हुआ है।

भुच्चो मंडी (नागपाल): भुच्चो मंडी में पिछले चार महीने से बिजली के बिल जारी न होने से घरेलू कंज्यूमर में भारी चिंता और बेचैनी का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर बिजली विभाग लंबे समय बाद एक साथ बिल जारी करता है, तो यूनिट की खपत ज्यादा दिखेगी और उन्हें सरकार की तरफ से दी जा रही 300 यूनिट प्रति महीने की फ्री बिजली स्कीम का फायदा ठीक से नहीं मिल पाएगा। इससे लोगों को हैरानी वाली स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। कंज्यूमर का कहना है कि अगर बिजली विभाग चार महीने की खपत वसूलने के बाद बिल जारी करता है, तो यूनिट की संख्या काफी बढ़ जाएगी।

इससे फ्री बिजली यूनिट की लिमिट से बाहर हो जाएगी और उन्हें एक्स्ट्रा बिल देना पड़ेगा। लोगों ने कहा कि सरकार ने घरेलू कंज्यूमर को हर महीने या एक तय समय पर फ्री बिजली यूनिट देने की योजना बनाई है, जिससे आम परिवारों को बड़ी राहत मिल रही है, लेकिन अगर बिजली विभाग समय पर मीटर रीडिंग नहीं लेगा और बिल जारी नहीं करेगा, तो इस स्कीम का फायदा ठीक से नहीं मिल पाएगा। कंज्यूमर्स का कहना है कि बिजली बोर्ड की लापरवाही का नुकसान सीधे तौर पर लोगों को उठाना पड़ेगा। इस मामले को लेकर मंडी के लोगों में विरोध भी देखा जा रहा है।

लोगों ने मांग की है कि बिजली विभाग तुरंत मीटर रीड करवाए और पिछले महीनों की खपत को अलग-अलग नंबरों में रिकॉर्ड करके बिल जारी करे। उनका कहना है कि जिन यूनिट्स की खपत समय पर रिकॉर्ड नहीं की गई, उन्हें माफ किया जाए या सरकारी स्कीम के अनुसार अलग से कैलकुलेट करके बिल बनाया जाए। इलाके के लोगों ने बिजली बोर्ड के बड़े अधिकारियों से अपील की है कि वे इस मामले को गंभीरता से लें और इसे तुरंत हल करें, ताकि आम लोगों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।

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