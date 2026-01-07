Nawanshahr : बढ़ती ठंड और धुंध का असर : DC ने टाइप-1 सेवा केंद्रों के समय में किया बदलाव

पंजाब में पड़ रही धुंध और के कारण शहीद भगत सिंह नगर जिले में डिप्टी कमिश्नर कार्यालय काम्प्लैक्स में पायलट प्रोजैक्ट के तहत चल रहे टाइप-1 सेवा केंद्र का समय बदल दिया गया है।

नवांशहर (त्रिपाठी): पंजाब में पड़ रही धुंध और के कारण शहीद भगत सिंह नगर जिले में डिप्टी कमिश्नर कार्यालय काम्प्लैक्स में पायलट प्रोजैक्ट के तहत चल रहे टाइप-1 सेवा केंद्र का समय बदल दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर अंकुरजीत सिंह ने बताया कि इस सेवा केंद्र का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कर दिया गया है और यह समय 15 जनवरी तक लागू रहेगा।

उन्होंने बताया कि पंजाब स्टेट ई-गवर्नेंस सोसायटी, गुड गवर्नेंस और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार ठंड के मौसम और धुंध के कारण जिले में पायलट प्रोजैक्ट के तहत चल रहे सेवा केंद्र का समय बदल दिया गया है। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी, 2026 के बाद यह सेवा केंद्र फिर से सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुलेगा।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here